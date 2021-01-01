حدّد السودان سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، الأحد، في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة، وفي خفض حاد لقيمتها.



ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي، السبت، البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار.



كان البنك المركزي السوداني أعلن الخميس، أن الخرطوم ستبدأ من الأحد تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة، في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية