يستعدّ الرئيس المكلف سعد الحريري لجولة مشاورات جديدة في الايام المقبلة مع الاطراف السياسيين المعنيين مباشرة بالعقد الحكومية.



وفي هذا السياق ذكرت صحيفة 'النهار” في افتتاحيتها على موقعها الالكتروني ان الامور لم تعد الى الصفر في موضوع التشكيل.



ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة قولها ان الاجواء الايجابية لا تعكس التشنج الداخلي بالتأكيد، لكنها انعكاس لحركة اتصالات اقليمية، ستظهر فصولها تباعا.



في السياق نفسه، نقلت صحيفة 'الشرق الاوسط” عن مصادر لبنانية مواكبة لجهود تفعيل الحكومة، قولها ان هناك مساعٍ إيجابية ستسفر عن ولادة الحكومة قريبا من دون أن تحدد سقفا زمنيا لذلك، مشيرة إلى جدية في العمل لتذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق، رغم موجة التصعيد الأخيرة.