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السبت في ٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:19 م
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الرياشي: الدولة هيبة
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٦ تشرين الاول ٢٠١٨
غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "تحية للوزير الصديق رائد خوري على أدائه لفرض هيبة الدولة من خلال تنظيمه المولدات، حماية لحقوق الناس، الدولة هيبة".
المصدر :
lbc
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