غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "تحية للوزير الصديق رائد خوري على أدائه لفرض هيبة الدولة من خلال تنظيمه المولدات، حماية لحقوق الناس، الدولة هيبة".