بعد انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن تعنيف شاب قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل احد الرجال، تم التواصل بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، من اجل تحديد هوية المعتدي والمعتدى عليه.



على ان يصار بعدها الى ارسال فريق من وزارة الشؤون لمتابعة حال المعتدى عليه وتأمين الحماية اللازمة له وفق الآليات والقوانين المعمول بها، بحسب ما اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في بيان.



كما سيحال الملف الى القضاء المختص لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي.