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بعد تداول فيديو تعنيف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة... الشؤون الاجتماعية تتحرّك
 
 
 
 
 
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٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي البيان الاتي:
"فور الاطلاع على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنشور عبر بعض وسائل الاعلام عن تعنيف من قبل احد الرجال لشاب قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم التواصل بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، من اجل تحديد هوية المعتدي والمعتدى عليه. وسيصار بعدها الى ارسال فريق من وزارة الشؤون لمتابعة حال المعتدى عليه وتأمين الحماية اللازمة له وفق الآليات والقوانين المعمول بها. كذلك سيحال الملف الى القضاء المختص لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي".
المصدر : mtv
 
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