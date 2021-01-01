السبت في ٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:41 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سلامة: للحفاظ على الاستقرار وتوليد الثقة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ضرورة المحافظة على الاستقرار وتوليد الثقة.

وخلال رعايته الحفل المركزي العشرين لتكريم خريجي اليوبيل الالماسي والذهبي والفضي للجامعة الأميركية، في قصر الاونيسكو، اشار سلامة الى ان التحدي الاكبر اليوم هو إيجاد فرص عمل للشباب، فالقطاعات الثلاث الواعدة التي يمكنها تأمين اقتصاد لبنان، هي: المالي والرقمي والغاز والنفط”، داعيا إلى 'دعم تعزيز القطاع الخاص”.

وتحدث سلامة عن 'الاقتصاد الحديث ونموه والتواصل التقني والبرامج التي تؤهل العنصر البشري للقيام بمهامه بنجاح”، مؤكدا 'أهمية الجامعات المرموقة وتطويرها لاختصاصات تلائم السوق”، وقال: 'إن الاقتصاد بات يعتمد على اقتصاد المعرفة والطاقة البشرية”.

وأكد 'أن اقتصاد المعرفة يولد فرص عمل جديدة، وأن لبنان ليس بعيدا عن هذا الفكر بسبب وجود جامعات وكادرات علمية متخصصة قادرة على المنافسة بسبب نظامه التعليمي المتطور والمنفتح وقدرة شبابه على مواجهة التحديات”، معتبراً أن 'في هذا الظرف الدقيق جدا، نعمل على المحافظة على الاستقرار وتوليد الثقة”.

وأضاف:” لقد اصبح التعليم والتدريب والارشاد والتواصل شروطا اساسية للابتكار وإن التحدي الاكبر للبنان هو إيجاد فرص عمل لشبابه، فالقطاعات الثلاث الواعدة التي يمكنها تأمين اقتصاد لبنان، هي: المالي والرقمي والغاز والنفط”. ودعا إلى 'دعم تعزيز القطاع الخاص”.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٥ تشرين الاول ٢٠١٨ - الذهب دون تغير يذكر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية »
٥ تشرين الاول ٢٠١٨ - محمد بن سلمان لـ"بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بداية 2021 »
٥ تشرين الاول ٢٠١٨ - إستقرار الذهب مع حذر المستثمرين »
٥ تشرين الاول ٢٠١٨ - الأونروا في لبنان: مساع لتجاوز الأزمة وعجز 64مليون »
٥ تشرين الاول ٢٠١٨ - النفط يرتفع قبيل عقوبات أميركية على إيران »
٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - نهاية الدولار؟ »
٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - وزير الطاقة الروسي لا يستبعد بلوغ سعر النفط 100 دولار »
٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - تعميم من خوري: لتركيب عدادات لدى البلديات ودور العبادة »