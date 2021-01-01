A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ضرورة المحافظة على الاستقرار وتوليد الثقة.



وخلال رعايته الحفل المركزي العشرين لتكريم خريجي اليوبيل الالماسي والذهبي والفضي للجامعة الأميركية، في قصر الاونيسكو، اشار سلامة الى ان التحدي الاكبر اليوم هو إيجاد فرص عمل للشباب، فالقطاعات الثلاث الواعدة التي يمكنها تأمين اقتصاد لبنان، هي: المالي والرقمي والغاز والنفط”، داعيا إلى 'دعم تعزيز القطاع الخاص”.



وتحدث سلامة عن 'الاقتصاد الحديث ونموه والتواصل التقني والبرامج التي تؤهل العنصر البشري للقيام بمهامه بنجاح”، مؤكدا 'أهمية الجامعات المرموقة وتطويرها لاختصاصات تلائم السوق”، وقال: 'إن الاقتصاد بات يعتمد على اقتصاد المعرفة والطاقة البشرية”.



وأكد 'أن اقتصاد المعرفة يولد فرص عمل جديدة، وأن لبنان ليس بعيدا عن هذا الفكر بسبب وجود جامعات وكادرات علمية متخصصة قادرة على المنافسة بسبب نظامه التعليمي المتطور والمنفتح وقدرة شبابه على مواجهة التحديات”، معتبراً أن 'في هذا الظرف الدقيق جدا، نعمل على المحافظة على الاستقرار وتوليد الثقة”.



وأضاف:” لقد اصبح التعليم والتدريب والارشاد والتواصل شروطا اساسية للابتكار وإن التحدي الاكبر للبنان هو إيجاد فرص عمل لشبابه، فالقطاعات الثلاث الواعدة التي يمكنها تأمين اقتصاد لبنان، هي: المالي والرقمي والغاز والنفط”. ودعا إلى 'دعم تعزيز القطاع الخاص”.



المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر