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الرياشي: لثورة بوجه كل من يستعمل الكلمة للشتيمة
 
 
 
 
 
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٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
دعا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الى 'ثورة دائمة في وجه كل من يستعمل الكلمة للشتيمة، واهانة الاخر، باستعمال حرية التعبير لحرية الشتيمة والإساءة”، مشيراً الى ان 'الحرية لا تعني الشتيمة ولا تعني الاساءة، وانما تعني احترام الاخر، وانتقاد رأي الاخر وليس انتقاد الاخر، تعني حق الاختلاف مع الاخر، ولكن تعني في الصميم الدفاع حتى الموت عن هذا الاخر في حريته وفي ابداء رأيه”.

وقال الرياشي خلال حديقة ومزار 'ام المبدعين للاعلاميين والفنانين” في بلدة حبوب قضاء جبيل: 'أدعو الى هذه الثورة والمواجهة والتوحد على كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأجل الدفاع عن الكلمة التي نقف اليوم تحت أقدام امها، لأن الدفاع عن الحرية والكلمة هو الدفاع عن حق الاخر في الحياة والاحترام ومنع الشتيمة له وعليه”.
المصدر : المستقبل
 
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