الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان "المستقبل": "معايير" باسيل تضعضع التفاؤل بالتشكيل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لاحظت "المستقبل" أن "المعايير" التي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أمس خلال مؤتمره الصحافي، ارتكز فيها إلى ما يشبه "آلة حاسبة" للتمثيل الوزاري توزّع الحصص والحقائب على الكتل وفق معادلة رياضية خارجة عن الدستور والمألوف في تأليف الحكومات الائتلافية.



وتوقفت "المستقبل" عند سلسلة من ردود الفعل التي وضعت مؤتمر "ميرنا الشالوحي" والمعايير المتجددة التي طُرحت خلاله في خانة المواقف السلبية والمحاولة الهادفة إلى إعادة الأمور إلى المربّع الأول، بشكل ضعضع الأجواء التفاؤلية الإيجابية التي سادت خلال الأيام الأخيرة بدءاً من لقاء بعبدا بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وصولاً إلى إعراب الرئيس المكلّف نفسه خلال إطلالته المتلفزة مساء الخميس عن الثقة بقرب ولادة الحكومة ارتكازاً إلى مضمون تفاهمه مع رئيس الجمهورية.



وما أن أنهى باسيل جدولة حسابات التمثيل الوزاري وفق ما يراه "عادلاً" إزاء حصص الكتل الرئيسية على أساس "وزير لكل 5 نواب"، مع تركيزه بشكل رئيس على حصة كتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديموقراطي" اللتين ارتأى وجوب تمثّل الأولى بـ3 وزراء والثانية بوزيرين، حتى توالت ردود الفعل الرافضة للخروج عن الدستور وأصوله وتقييد عملية التأليف بمعايير مختلقة:



 برزت تغريدة مقتضبة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط تعقيباً على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" اكتفى فيها بعبارة "المعيار هو" التي شرّعت الباب واسعاً أمام تعليقات المغردين المنتقدين لـ"معايير" باسيل.



 أوضحت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الجمهورية" انّ الحزب "نظر بإيجابية الى كلام الرئيس المكلف الذي يسعى الى تأليف سريع للحكومة، ومن المؤسف ان يكون كلام الوزير باسيل قد بدّد موجة التفاؤل التي بعث بها الرئيس الحريري الى اللبنانيين، والأمور تبقى رهن الاتصالات السياسية وترجمة الاقوال أفعالاً".



 حرصت الدائرة الإعلامية في "القوات" من جهتها على إصدار بيان توضيحي حول بعض النقاط التي وردت في مؤتمر رئيس "التيار الوطني" مستغربةً اتهامها بمحاولة "ضرب العهد"، ونافيةً كلام باسيل المتصل بإشارته إلى وجود "فيتو وطني" حول تولي وزير قواتي حقيبة سيادية في الحكومة العتيدة، ووضعت ما قاله باسيل في هذا الإطار في خانة "الاختلاق لا أكثر ولا أقل". وجددت التذكير بالدستور الذي ينصّ على أنّ "من يضع المقاييس والمعايير للحكومة هو رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية".



 ردّ الوزير ملحم الرياشي بعد كلام باسيل مباشرةً، مغرّداً بالقول: " في العام 1975، لعبت فاتن حمامة دور البطولة في فيلم أريد حلاً ومدته 108دقائق وانتهينا، واليوم يلعب جبران دور البطولة في فيلم لا أريد حلاً ومدته... عند ربك".



في المقابل، قالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية" انّ مواقف الساعات الماضية "لا تخرج عن منطق وإطار تسجيل المواقف بسقوف عالية". وأملت المصادر في أن "تعوق هذه المواقف التأليف، وان تنتهي قريباً عملية تجميع الأوراق للعودة الى مسار التأليف الذي لا بد منه وقد آن أوانه". وتوقعت "لقاء قريباً لا بد منه بين الرئيس الحريري والوزير باسيل للوقوف على المقترحات الجدية ومقاربة المواقف من باب الحاجة الى حكومة متجانسة لا وجود للمتاريس بين اعضائها من الآن".



وقالت مصادر باسيل لـ"الجمهورية": "لا تزال حملة الافتراءات مستمرة، والرأي العام هو الوحيد القادر على تمييز النيات الصادقة من النيات الكاذبة. العدالة أساس الحكم الناجح والمنتج، ونحن كتكتل نيابي وتيار سياسي لا نطالب الّا بالعدالة السياسية لنا ولغيرنا، لكننا لن نسمح لأحد بأن يُضعِف موقع رئاسة الجمهورية او يسلبها حقوقاً مكتسبة بقوة الاعراف. فمنذ أوّل حكومة تشكلت بعد "اتفاق الطائف" هناك حصة وزارية لرئيس الجمهورية، ويؤسفنا انّ الذين يسعون الى إضعاف الرئاسة هم الذين كان يفترض بهم، ربما اكثر من غيرهم، أن يدعموها. لن ندخل في سجال مع أحد، نحن نريد حقوق الناس الذين نمثّلهم بقوة الشرعية الانتخابية. وننتظر ما سيقرره رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف لأنهما المخوّلان دستورياً دون سواهما تشكيل الحكومة ووضع معاييرها، وهما من دون أدنى شك يحترمان الارادة الشعبية التي عبّرت عن نفسها في الانتخابات النيابية. وعندما تصدر التشكيلة نحدد موقفنا منها كأي كتلة نيابية أخرى". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر