الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لماذا "اشتعلت" غداة مهلة الحريري؟ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأت "النهار" أن ما جرى من اشتعال واسع مجددا للسجالات والحملات الحادة وخصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل، رسم ظلال الشكوك تكرارا حيال الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري لاستعجال الخروج من تعقيدات الشروط والفيتوات والسقوف المطلبية العالية والتعجيزية سعياً الى تأليف حكومة توافق وطني.



والواقع ان أوساطاً سياسية معنية بعملية التأليف لفتت عبر "النهار" الى قلق متصاعد لديها من امكان وجود "اجندات" تهدف الى افتعال الازمة تلو الازمة والتعقيد تلو التعقيد في ملف تأليف الحكومة في كل مرة يحصل فيها تحرك جدي نحو انهاء الازمة.



وقالت هذه الاوساط إنه بصرف النظر عن اللعبة السياسية التقليدية التي يحتفظ عبرها الافرقاء السياسيون بالسقوف العالية للتفاوض وتحصيل المكاسب الوزارية، يبدو ان هذه الازمة تجاوزت البعد المتصل بالمناورات السياسية والاشتراطات وباتت تهدد بتعقيدات أعمق كلما توغلت الازمة في مزيد من افتعال مسببات العرقلة واستهلاك الوقت وتعميم الاهتراء والتراجع في كل القطاعات بما يضع البلاد أمام لوحة غير مسبوقة من احتمالات الانهيارات المتنوعة والمتعددة الوجه.



أضافت انه في حين اشتعلت الحملات والردود المتبادلة بين "التيار" و"القوات" أمس، بدت الجهود لاستعجال تأليف الحكومة كأنها أصيبت بطعنة الامر الذي أثار شكوكاً عميقة لدى بعض الجهات في موقف "التيار" ورئيسه الوزير باسيل ومن خلالهما موقف رئيس الجمهورية وما اذا كان يوافق على كل ما طرحه باسيل من اشتراطات بدت أقرب الى فرض معايير لطرف على الرئيس المكلف والقوى التي ستشارك في الحكومة.



ولفتت الاوساط المتابعة عبر "النهار" الى أن اي اشارة لم تصدر عن الرئيس الحريري الى المواقف التي أعلنها باسيل أمس وان المعطيات المتوافرة تظهر ان الرئيس المكلف لم يبد أي ردة فعل سلبية على هذه المواقف بل بدا مصمماً على المضي في جهوده ومساعيه لانجاز ما التزمه في حديثه الاخير ضمن مهلة الأيام العشرة بلا أي تعديل المصدر : النهار لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر