أشارت "الجمهورية" إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري يستعدّ لجولة مشاورات جديدة قبل التوجه الى قصر بعبدا في قابل الايام.



وذكرت مصادر معنية بالتأليف لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية وافق على إعطاء منصب نائب رئيس الحكومة الى "القوات اللبنانية" مشفوعاً بـ3 وزراء، الّا انّ "القوات" تشترط إسناد حقيبة وزارية أيضاً لنائب رئيس الحكومة، كذلك تطالب بحقيبة وزارة العدل. واشارت المصادر الى انّ المفاوضات ستتمحور حول هذه النقطة.



وقالت دوائر قصر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتتبّع التطورات والمواقف، ولاسيما منها تلك المتصلة بمسألة تأليف الحكومة، وهو ينتظر النتائج التي يمكن ان تفضي اليها المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بعد اللقاء الذي جمعهما عصر الأربعاء الماضي.



واشارت الى انّ عون "يأمل في أن تُستأنف المساعي لتأليف الحكومة وفق المبادىء التي تمّ التفاهم عليها، وهو ينظر الى المواقف الجدية وليس الى تلك التي يُعبَّر عنها في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، ويراهن على الإسراع في التأليف نظراً لحاجة البلاد الى حكومة فاعلة ومُنتجة يتوافق أعضاؤها من الآن على التفاهم لا التناحر".