الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد الذهب دون تغير يذكر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة مع بقاء المستثمرين حذرين بعد أن بلغ العائد على السندات الأمريكية أعلى مستوى في عدة سنوات.



يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه توقعات إلى أن بيانات وظائف قوية سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق من يوم الجمعة قد تعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتشديد السياسة النقدية.



وأظهر مسح أجرته رويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في المتوسط زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة بواقع 185 ألفا في سبتمبر أيلول بعد أن قفز 201 ألف في أغسطس آب.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1197.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.



ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1201.3 دولار للأوقية.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وقال إنه يخطط لأربع زيادات أخرى بحلول نهاية عام 2019 وواحدة في 2020 مستندا إلى استقرار النمو الاقتصادي ومتانة سوق العمل.



ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية تعزيز الدولار وزيادة العائد على السندات، مما يضع ضغوطا على أسعار الذهب بزيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة تضم ست عملات كبرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 820.24 دولار للأوقية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر