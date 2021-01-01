قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لـ "بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بحلول بداية 2021. موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.



وأضاف ولي العهد السعودي أنه تربطنا بترمب علاقة عمل مميزة مشيراً إلى أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.



وقال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض".