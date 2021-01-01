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محمد بن سلمان لـ"بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بداية 2021
 
 
 
 
 
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٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لـ "بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بحلول بداية 2021. موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.

وأضاف ولي العهد السعودي أنه تربطنا بترمب علاقة عمل مميزة مشيراً إلى أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض".
المصدر : العربية.نت
 
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