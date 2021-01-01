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الجمعة في ٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:39 م
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إقتصاد
محمد بن سلمان لـ"بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بداية 2021
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٥ تشرين الاول ٢٠١٨
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لـ "بلومبيرغ": سنطرح أرامكو بحلول بداية 2021. موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.
وأضاف ولي العهد السعودي أنه تربطنا بترمب علاقة عمل مميزة مشيراً إلى أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض".
المصدر :
العربية.نت
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