الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان استمرار المواجهة بين الدولة وامراء المولدات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال المناكفات التي وصلت الى حد التهديد والتصعيد المتبادل بين اصحاب المولدات الكهربائية والوزارات المعنية ارخت حبالها خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد رائد خوري ووفدا من اصحاب المولدات الكهربائية في منطقة الشوف واقليم الخروب الساحلي وعاليه.



الوفد نقل هواجسه من تطبيق القرار، مؤكدا ان اصحاب المولدات تحت سقف القانون.



ووصف الوزير خوري اللقاء بالايجابي، مؤكدا ان ابوابه مفتوحة لمناقشة كل الملاحظات، ومشددا في الوقت نفسه ان التسعيرة قابلة للتغيير.



وأعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة، في بيان، أنّ قاعدة 'نفذ تركيب العداد ثم نبحث في التسعيرة” بعيد كل البعد عن المنطق ومرفوض، كون اصحاب المولدات في الشوف يعملون في الاساس على نظام العدادات منذ سنوات وغير قادرين بحكم المنطق والتجربة العملية الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة.



وشكر الوفد الوزير على ما اسموه تراجعا عن نعتهم بالمافيات، مشيرين الى أن الوفد الذي اجتمع به اليوم هو جزء لا يتجزأ من تجمعهم.



وسأل اصحاب المولدات عن سبب توقف مفعول محاضر الضبط في منطقتي الشوف وعاليه فيما لا تزال المحاضر من قبل وزارة الإقتصاد سارية المفعول بحقهم في تلبقاع والشمال والجنوب، وسألوا في بيانهم عن تمييز الوزارة بين منطقة لبنانية وأخرى.



وختم تجمع اصحاب المولدات بيانهم بالقول: 'مولداتنا لن تنطفئ في عهدك يا فخامة الرئيس”.



وسط هذه الاجواء تواصل القوى الامنية تنفيذ محاضر الضبط بحق الخالفين وقد بحث الوزير خوري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مؤازرة قوى الامن لدوريات حماية المستهلك لضبط المخالفات.



وشدد اللواء عثمان على ان قوى الامن الداخلي ستكون حازمة وصارمة في اثناء تأديتها لهذه المهمة. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر