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الصحة دهمت صيدلية وأحالت على النيابة العامة ملف بيع حليب يوزع مجانا لديها
 
 
 
 
 
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٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة البيان الآتي: "بناء على معلومات وردت عن شراء أحد المواطنين حليبا موزعا من وزارة الصحة وغير مخصص للبيع من احدى الصيدليات في البقاع الاوسط، توجه على الفور التفتيش الصيدلي الى المكان حيث لم يعثر على اي عبوة من الحليب. ولكن لدى التواصل مع المواطن المذكور اعلاه والتحقيق مع الصيدلية، اعترفت احدى الموظفات لديها بأنها اشترت الحليب من رجل قال انه فاضت الكمية عن توأم لديه، وبسبب العوز عمد الى بيعه. وسيحال الملف على النيابة العامة للتوسع في التحقيق، وفي انتظار جلاء النتائج ستتخذ الوزارة عقبات مسلكية بحق الصيدلية.

وتذكر وزارة الصحة بالخط الساخن 1214 للتبليغ عن أي شكوى او مخالفة".

 
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