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ترامب يأمل لقاء كيم في كانون الثاني أو شباط
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أمله عقد لقاء ثان مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على الأرجح خلال كانون الثاني أو شباط ، بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران الماضي.
وصرّح ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين إلى واشنطن 'أعتقد أننا سنفعل ذلك في كانون الثاني أو شباط، على ما أعتقد”.

وأوضح أن هناك 'ثلاثة أماكن” مطروحة لعقد هذه القمة. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لاستقبال كيم في الولايات المتحدة، قال ترامب 'في وقت ما، نعم”.

وفتحت قمة سنغافورة الطريق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

والتقى ترامب خلال قمة العشرين في بوينوس آيرس الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ساره ساندرز إن 'الرجلين أكدا من جديد التزامهما التوصل إلى نزع للسلاح النووي نهائي وكامل وقابل للتحقق”
 
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