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قنصلية أميركية في المكسيك تتعرض لحادث أمني
 
 
 
 
 
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٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
تعرض مقر القنصلية الأميركية في مدينة غوادالاخارا، غرب المكسيك، إلى انفجار بعبوة ناسفة، أسفر عن أضرار في مبنى القنصلية من دون أن يوقع ضحايا. وقالت السلطات المكسيكية إن الانفجار وقع قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بينس وابنة الرئيس دونالد ترمب، إيفانكا ترمب
وأظهرت الصور والفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة حفرة بعمق 40 سنتيمترا في الجدار المحيط بالسفارة، نتيجة للانفجار. وأعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق في الحادث، من دون الكشف عن مزيد من المعلومات.
المصدر : روسيا اليوم
 
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