أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والسعودية، الدولة الرئيسية في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، توافقتا على تمديد اتفاق حول خفض انتاج النفط، مع تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.



وبعد إجرائه محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين، قال بوتين "توافقنا على تمديد اتفاقنا"