أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الاوكرانية الحالية "باقية في الحكم"، وذلك تعليقا على تجدد التوتر أخيرا بين موسكو وكييف.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين إنّ "لا مصلحة للسلطات الاوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصا بوسائل سلمية. ما دامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر"