العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
بوتين: "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الاوكرانية الحالية "في الحكم"
وفاة قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط
توافق روسي سعودي على تمديد اتفاقهما حول خفض إنتاج النفط
تدمير منصة صواريخ باليستية للحوثيين بصعدة
وزير الدفاع الإيراني يعترف: ندعم الحوثيين
ارتفاع عدد الموقوفين في باريس إلى 287 وعدد المصابين إلى 110
ماتيس يندد بـ"انتهاكات" روسيا بحق أوكرانيا
بوتين دعا أردوغان لترسيخ الهدنة في إدلب
الخارجية عن جريمة ساو باولو : لن توفر جهداً لاستبيان الحقيقة واحقاق العدالة
ترمب يلغي مؤتمره احتراما لعائلة بوش
ولي العهد السعودي يزور الجزائر الأحد
قوى الامن توضح ما حصل في الجاهلية
حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالميا
اكتشف الفوائد "السحرية" لحمام البخار
مقتل 4 أشخاص بفيضانات الموصل
رانيا يوسف تمثل أمام القضاء بسبب اطلالتها الجريئة
هكذا توارى وهاب في الأحراج والاثنين أمام التحقيق
ماكرون: ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي
استنابات قضائية ضد المسلحين الذين تعرضوا للقوى الأمنية في الجاهلية
الإحتجاجات تشعل باريس
مصدر عسكري : حاجز الجيش المذكور في حي الشراونة ببعلبك هو حاجز ظرفي لايتواجد عليه اي عناصر للجيش
مواقف سياسية من دار الفتوى تؤكد ان مقام رئاسة الوزراء هو من ضمانات السلم الأهلي في البلد
الحواط: الدولة “وهرة وهيبة”
وهاب يفر من أمام عناصر شعبة المعلومات وقرار بمنعه من السفر
المشنوق: لا خطّ أحمر أمام الدولة
محفوض: تدابير شعبة المعلومات وفق القانون وعلى اللبنانيين دعمها
كيف علّق جنبلاط على عمليّة الجاهلية؟
شبان يحرقون حاجز للجيش اللبناني في حي الشراونة
مصادر الحريري تنفي مزاعم وهاب
التطورات السياسية بين الحريري وجنبلاط في بيت الوسط
الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:58 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
بوتين: "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الاوكرانية الحالية "في الحكم"
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١ كانون الاول ٢٠١٨
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الاوكرانية الحالية "باقية في الحكم"، وذلك تعليقا على تجدد التوتر أخيرا بين موسكو وكييف.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين إنّ "لا مصلحة للسلطات الاوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصا بوسائل سلمية. ما دامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر"
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١ كانون الاول ٢٠١٨
- توافق روسي سعودي على تمديد اتفاقهما حول خفض إنتاج
»
١ كانون الاول ٢٠١٨
- بوتين دعا أردوغان لترسيخ الهدنة في إدلب
»
٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
- إنترفاكس: روسيا ستنشر المزيد من أنظمة إس-400 في شبه
»
٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٨
- بوتين "قلق" إزاء قرار أوكرانيا فرض قانون الطوارئ
»
٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٨
- روسيا: ليس لدينا صواريخ تخالف الاتفاق النووي مع أمريكا
»
٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٨
- خارجية روسيا تستدعي سفير أوكرانيا وتطالب حماية بعثتها
»
٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٨
- لافروف: نجاح تسوية أزمات العالم مرهون بموقفي موسكو
»
٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٨
- لافروف: أميركا تعتبر "داعش" حليفا بالجهود من أجل تغيير
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا