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ترمب يلغي مؤتمره احتراما لعائلة بوش
 
 
 
 
 
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١ كانون الاول ٢٠١٨
 

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا السبت خلال قمة مجموعة العشرين، 'احتراما” لعائلة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة.

وقال ترمب في تغريدة عبر 'تويتر”: 'احتراما لعائلة بوش والرئيس الأسبق جورج بوش الابن، سننتظر إلى ما بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي
 
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