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ارتفاع عدد الموقوفين في باريس إلى 287 وعدد المصابين إلى 110
 
 
 
 
 
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١ كانون الاول ٢٠١٨
 
ذكرت قناة "العربية" أن عدد الموقوفين في العاصمة الفرنسية ​باريس​ نتيجة الإحتجاجات ارتفاع إلى 287 شخصاً، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 110 أشخاص.

واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع ​أسعار المحروقات​ وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع ​الشرطة الفرنسية​ وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "ما حدث في باريس لا صلحة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع"، معتبراً أن "من قاموا بأعمال العنف لا يريدون التغيير بل يسعون إلى الفوضى"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعرف عليهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 10 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين
المصدر : العربية
 
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