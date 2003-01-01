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الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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ماتيس يندد بـ"انتهاكات" روسيا بحق أوكرانيا
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١ كانون الاول ٢٠١٨
ندّد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس بشدة السبت بـ"انتهاكات" روسيا على الصعيد الدولي، وآخرها احتجاز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم الاسبوع الفائت.
وقال ماتيس في مستهل خطاب خلال منتدى عن الدفاع في سيمي فالي بكاليفورنيا "نواجه راهنا انتهاكات مخادعة من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لمعاهدة" الاسلحة النووية المتوسطة المدى.
وندد أيضا بـ"الازدراء والرفض الوقحين لاتفاق 2003 الذي كان يضمن للسفن الروسية والاوكرانية حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش"، مؤكدا أنه "اتفاق تعرض لانتهاك وقح نهاية الاسبوع الفائت".
ودفع هذا الامر الرئيس دونالد ترامب الى الغاء لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الارجنتين والتي اختتمت السبت.
وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي نددت بعمل "غير قانوني" من جانب روسيا، معتبرة أن هذا السلوك يجعل أي "علاقة طبيعية" بين واشنطن وموسكو أمرا "مستحيلا".
المصدر :
AFP
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