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بوتين دعا أردوغان لترسيخ الهدنة في إدلب
 
 
 
 
 
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١ كانون الاول ٢٠١٨
 
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب في سوريا، بحسب ما أعلن الكرملين.

والتقى بوتين إردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس في اجتماع استعاض به بوتين عن اللقاء مع الرئيس الأميركي الذي ألغاه دونالد ترامب.
 
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