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الإحتجاجات تشعل باريس
 
 
 
 
 
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١ كانون الاول ٢٠١٨
 


إلى ساحة حرب حقيقية، تحول شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يشهد أحد أكثر الاحتجاجات عنفاً في تاريخه.

المتظاهرون أشعلوا العاصمة، وشرطة مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على محتجي 'السترات الصفراء” الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه، للسبت الثالث على التوالي.

حدة المواجهات تصاعدت واتسعت، المتظاهرون أقدموا على حرق عدد من المركبات وحطموا محالاً تجاري، كما توقفت الملاحة في مطار نانت لفترة وجيزة بعد اقتحامه من قبل المحتجين، الذين تسلقوا أيضاً قوس النصر.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من مئة وخمسين محتج من الذين حاولوا اختراق أهم نقطة أمنية في الشارع الفرنسي الشهير، فيما أصيب أكثر من مئة، بينهم أفراد من الشرطة خلال المواجهات.

وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

ويحذر المسؤولون من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار في حركة السترات الصفراء، التي تحتج على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

الاحتجاجات تزايد وتحولت إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه السلطة قبل ثمانية عشر شهراً.
المصدر : future tv
 
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