نعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي توفي، عن عمر 94 عاما.



وفي نعيه له، أشاد دونالد ترامب بالرئيس الأميركي الراحل، بحياته في خدمة الأمة وبـ”قيادته الحكيمة والهادئة” خلال الأيام الأخيرة من الحرب الباردة.



وقال ترامب في بيان له من العاصمة الأرجينتينية بوينس أيرس، على هامش حضوره قمة مجموعة العشرين: 'انضم مع زوجتي ميلانيا إلى أمة حزينة تعيش في حداد على خسارة الرئيس الأسبق جورج بوش”.



أضاف: 'لقد استطاع جورج بوش الأب من خلال أصالته وخفة ظله والتزامه الذي لا يتزعزع بالإيمان والأسرة والوطن أن يلهم أجيالا كاملة من زملائه الأميركيين في الخدمة العامة