الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار سلام: بصبر الرئيس الحريري سنتجاوز أزمة تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق والوزير السابق رشيد درباس والسيد هشام جارودي، غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حيث كان في إستقبالهم رئيس مجلس الإدارة توفيق دبوسي، في حضور أمين المال بسام الرحولي والأعضاء: أنطوان مرعب، نخيل يمين، مجيد شماس، مصطفى اليمق، احمد أمين المير، جان السيد ومحمد عبد الرحمن عبيد، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب المهندسين بسام زيادة، القنصل الفخري مارك غريب وإعلاميين.



سلام



وفي مؤتمر صحافي تحدث سلام قائلا: "زيارتي اليوم الى غرفة طرابلس ولبنان الشمالي هي تلبية لدعوة كريمة أصيلة من رئيسها الصديق العزيز السيد توفيق دبوسي وإخوانه الكرام أعضاء مجلس الادارة، وهي زيارة للتعبير عن أهمية التواصل بين جميع اللبنانيين من مدنهم ومناطقهم كافة، وانا البيروتي موجود اليوم في هذا السبيل، لأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاضد والفيحاء طالما شكلت هاجسا عند الجميع".



أضاف: "نتذكر لأربع سنوات خلت كيف كانت حالة طرابلس التي كانت على فوهة بركان، وكان ذلك نتاج معاناة وإحباط عاشته غالبية أبنائها، حيث كانوا مخفوضي الصوت بسبب الطرق الشنيعة التي مارستها قلة ضئيلة بحقهم، وقد كانوا حينذاك مخطوفين بإتجاه الخراب والدمار والقتل والتشنيع، وبالرغم من كل ذلك فقد عملنا على إنتشال طرابلس من براثن هؤلاء الى رحاب رجالاتها وشخصياتها ومؤسساتها".



وتابع: "نحن اليوم في غرفة طرابلس مع رئيسها توفيق دبوسي حيث شاهدنا المشاريع الطموحة، لا سيما مشروع توسعة مرفأ طرابلس ومنطقة إقتصادية خاصة سعينا لتبصر النور مع جهود بارزة لصديقي إبن طرابلس الوزير رشيد درباس خلال إجتماعاتنا في مجلس الوزراء، ونحن سنبقى مواكبين لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي في مشاريعها الطموحة التي ترافقها جهود كبيرة ونوايا صافية في أبعادها العملية والتنفيذية والتي تنعكس دون أدنى شك إيجابا على كل المستويات الإقتصادية الوطنية، وهي محل إكبار وتقدير، وإنه لشرف كبير أن أكون في غرفة طرابلس المشعة المنيرة بالمشاريع الكبرى من أجل كل لبنان".



وتطرق الى ازمة تشكيل الحكومة قائلا: "لا يمكنني إلا أن أؤكد للجميع بأنه رغم الحالة الصعبة التي يمر بها البلد اليوم ورغم السلبيات من التعطيل والعرقلة السائدة والممارسة في وجه استحقاق وطني كبير وهو تأليف حكومة لقيادة البلد، رغم كل ذلك فأنا على ثقة بأن مواقف المسؤولين في هذه المرحلة الصعبة وفي مقدمتهم دولة الرئيس المكلف سعد الحريري، كفيلة بالتغيير حتما الى ظروف أفضل والنهوض بالوطن".



أضاف: "نشد على أيدي كل المخلصين الذين يصبرون ويتحملون، وكان لنا تجربة في الماضي حيث صبرنا وتحملنا وعبرنا، وأملي ان يعبر البلد مجددا الى مرحلة ايجابية بناءة".



وتابع: "نشد على أيدي المخلصين في كل حين، وأنا أرى في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الرجاء والأمل بالمستقبل، فخلال زيارتي أعجبت بصرحها الكبير وأرى فيها عنوانا للتحدي في مختلف القطاعات الإقتصادية، فهنيئا لنا جميعا بغرفة طرابلس عنوان الترتيب والعناية بالمواطن، وهي مؤسسة تليق بالمستوى الانساني وبالأهداف الوطنية اللبنانية النبيلة، فكل التوفيق للرئيس دبوسي ولإخوانه الكرام، ونحن نشد على إيديهم وأنا البيروتي لا مانع لدي من المنافسة مع بيروت واننا على موعد مع ورشة كبيرة حينما يخيم الإستقرار في سوريا في المستقبل الواعد".

المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر