الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:53 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
محفوض: المتغيرات ستتخطى أحجام القوى المحلية وسلاح حزب الله هو الإشكالية الأكثر عرقلة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ كانون الاول ٢٠١٨
 
اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض "ان الأمور تتجه الى مزيد من التعقيدات، وتنتظرنا تطورات غير كلاسيكية على كل المستويات، كما أن المتغيرات ستتخطى أحجام القوى المحلية وسلاح حزب الله هو الإشكالية الأكثر عرقلة لمسار الدولة ومسيرتها، أما تشكيل الحكومة فالى المزيد من الترحيل، لذا واجبنا المحوري يبقى حماية الشرعية اللبنانية ومؤسساتها من أي خطر، والتعويل مرحليا على مؤسستي مصرف لبنان والجيش اللبناني فبحمايتهم إنما نحمي الجمهورية".

وقال محفوض عبر تويتر: "حان الوقت كي يقتنع حزب الله بضرورة تسليم سلاحه طوعا لأنه لاحقا لن يجد من يماشيه ولو من باب المسايرة او الخوف كما هي حال البعض .
وفي نهاية المطاف لن يبقى له أي كفيل أكان الايراني أو السوري".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - المشنوق: لا مبرر للهلع من تدهور الوضع الأمني »
٢ كانون الاول ٢٠١٨ - مصادر اشتراكية لـ”الحياة”: جنبلاط طلب إيصال رسالة »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - الحواط: الدولة 'وهرة وهيبة” »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - المشنوق: لا خطّ أحمر أمام الدولة »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - محفوض: تدابير شعبة المعلومات وفق القانون وعلى »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - كيف علّق جنبلاط على عمليّة الجاهلية؟ »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - سلام: بصبر الرئيس الحريري سنتجاوز أزمة تشكيل الحكومة »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا: الحملة على »