A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد عضو كتلة 'المستقبل” النائب ​وليد البعريني​، على أن 'تأثرنا بالخارج لا يجب أن ينعكس سلبا على ​لبنان​. للأسف وضعنا محزن ويجب الاستفادة من اخطاء الماضي”، معتبرا أن 'الثقة ب​الجيش​ هي الضمانة للجميع، يجب أن يكون لديه يد من حديد وعلى مسافة واحدة من الجميع”.



ولفت البعريني في حديث اذاعي الى أنه 'هدف '​حزب الله​” في الماضي كان ​المقاومة​، والان يريد أن يحمي ظهره، بالمبدأ إذا مشروعه المقاومة يجب أن نكون جميعنا بظهره ولكن اذا دخل بالوحول الداخلية ستذهب هيبة مواجهته ل​اسرائيل​”، معتبرا أن 'لبنان ساحة مفتوحة وكل المخابرات في العالم موجودة، ولا نعرف ما هي معطياتهم لكن كلبنانيين يجب أن نحصن أنفسنا بالوحدة الداخلية والتفاهم والثقة”.



وأشار الى أن 'كل المكونات اللبنانية يجب أن يكون لديها آلية للتفاهم، خصوصا أن كل فريق لبناني يقاوم حسب هدفه ومشروعه، حزب الله يريد أن يحمي مشروعه، اذا هذا المشروع لحماية لبنان نحن معه واذا للخارج لا يوجد لبناني سيقف مكتوف الايدي”، معتبرا أن 'عدم وجود تفاهم وعدم الوضوح والثقة يخيفنا من التمترس الفكري، ونحن نتمنى أن يكون توجه جميع المكونات وحدة لبنان”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر