أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه "لم يجر مناقشات".



وذكر البيت الأبيض أن العبارات الودية التي تبادلها مع ولي العهد السعودي، في الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كانت "مثلما فعل مع كل زعيم حضر تقريباً".



وأضاف ترمب: "لم يكن لدينا أي نقاش. لم يكن لدينا شيء".



وعقد الأمير محمد بن سلمان عدة لقاءات مع زعماء العالم على هامش قمة العشرين، التي بدأت أعمالها الخميس، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.