السبت في ١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:01 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
البيت الأبيض: عبارات ودية بين ترمب وولي العهد السعودي
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه "لم يجر مناقشات".

وذكر البيت الأبيض أن العبارات الودية التي تبادلها مع ولي العهد السعودي، في الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كانت "مثلما فعل مع كل زعيم حضر تقريباً".

وأضاف ترمب: "لم يكن لدينا أي نقاش. لم يكن لدينا شيء".

وعقد الأمير محمد بن سلمان عدة لقاءات مع زعماء العالم على هامش قمة العشرين، التي بدأت أعمالها الخميس، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المصدر : الحدث
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - رئيس الأرجنتين بقمة الـ20: نريد تجاوز الخلافات بالحوار »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - أوكرانيا تمنع دخول رجال روس الى أراضيها »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - شاهد.. ألمانيا تكشف حقيقة الخلل الذي أصاب طائرة ميركل »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - «عطل إلكتروني» وراء هبوط طائرة ميركل اضطرارياً »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الكرملين "يأسف" لقرار ترامب إلغاء اللقاء مع بوتين »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 'فرق اغتيالات” لإسكات منتقدي طهران! »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - وقفة مع عملاء إيران »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ميركل تغيب عن افتتاح قمة مجموعة العشرين »