A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" المحامي فادي سعد أنه اذا لم يلبي وئام وهاب طلب استدعاء المعلومات له فستصدر مذكرة جلب ضده، وان لم يحضر او توارى عن الانظار ستصدر بحقة مذكرة بحث وتحري لمدة 30 يوماً، ثم يتحول الملف الى النيابة العامة التمييزية التي تحوله الى قاضي التحقيق للتحقيق معه.



وقال في حديث الى " تلفزيون المستقبل" :" ان تخلف وهاب عن المجيء الى قاضي التحقيق يؤدي الى صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، ويتحول الملف الى المحكمة الجزائية للنظر بالحكم ويصدر الحكم عليه ".



أضاف:" وهاب شخص سفيه، والرد على السفيه يجب ان يكون بالقانون لكي يتربى ولا يكون سفيهاً مرة اخرى، فالنزول الى سفاهته أمر خاطىء، والصح يكون بملاحقته قانونياً".

وأردف:" اعتقد هذا الاخبار اذاه جيداً وخصوصاً انه قال في تغريدته انه قدم شكوى على الرئيس الحريري ومعاونيه لتحقيق توازن، والمشكلة انه قدم اخبار وليس شكوى، وهو لا يعرف الفرق بين الاخبار والشكوى".



تابع:" النيابة العامة التمييزية لم تقبل الاخبار لاسباب شكلية، ومن الواضح ان وهاب لا يعرفها وبالتالي لا يمكنه التهرب، فليحاول التهرب ولنرى الى اين سيصل هو وغيره".



وختم بالقول:" الجرم وقع والاعتذار لا يمحوه، وهو كان يعلم جيداً أنه يتكلم أمام الناس وبالتالي سينتقل الكلام، ولا يمكنه القول انه تكلم بلحظة غضب، اعتذاره لا يشفي غليل احد ولا ينفع بالقانون، الاعتذار يثبت كم أنه شخص مخطئ بحياته وطريقة تصرفاته وانه لا يستحق ان يتكلم أمام الناس". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر