الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري: العقد تتم معاجتها.. وموقفي واضح A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن العقد التي أثيرت مؤخرا في وجه تشكيل الحكومة تتم معالجتها، مؤكدا بالمقابل أن موقفه واضح ولن يتراجع عنه.



كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته مساء اليوم حفل تعارف أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية للهيئات الإدارية للجمعيات في فندق لانكاستر، بحضور النائبين السابقين محمد الأمين عيتاني والدكتور عمار حوري وحشد كبير من أعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات.



يموت

وكان رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت قد ألقى كلمة رحب فيها بالرئيس الحريري والحضور، داعيا إلى التكاتف والتعاضد في ما بين البيارتة جميعا، للوقوف وراء القيادة السياسية الممثلة بالرئيس الحريري والقيادة الدينية الممثلة بدار الفتوى والمفتي عبد اللطيف دريان، مؤكدا دعم الاتحاد لسياسة وتوجهات الرئيس الحريري والوقوف معه في وجه محاولات استهدافه.



الرئيس الحريري

بدوره، قال الرئيس الحريري: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم، خاصة وأن الرئيس الشهيد كان دائما يؤمن ويقول أن اتحاد العائلات البيروتية هو حزبه الحقيقي. لا شك أننا نمر في مرحلة صعبة نوعا ما، لكن لن يصح إلا الصحيح في النهاية، وإن شاء الله سنستمر على خطى الوالد رحمه الله، وهذه العقد التي أثيرت مؤخرا تتم معالجتها، أما أنا فموقفي واضح ولن أتراجع عنه".



وأضاف: "مشروعنا معكم طويل الأمد بإذن الله، سنعيد بيروت كما كانت في السابق وكما كان يريدها رفيق الحريري. فنحن لدينا فرصة حقيقية للنهوض بالبلد من خلال مؤتمر "سيدر"، والإصلاحات التي أدرجت فيه والأموال التي ستأتي من خلاله. أعرف أن البلد يعاني اقتصاديا بشكل كبير، ولا سيما العاصمة بيروت، لكن هذا الأمر له حلول واضحة من خلال "سيدر"، وعلينا أن نغيّر طريقة العمل التي كنا نتبعها، علينا أن نحارب الفساد والهدر ونقيم إصلاحات في قوانيننا التي يعود عمرها إلى خمسين وستين وسبعين سنة، فالعالم كله تغيّر".



وختم الرئيس الحريري قائلا: "ما يجري اليوم هو عمل مؤسساتي يجب أن يستمر. هناك مراحل صعبة سنمر بها وهناك مراحل ستكون أسهل بإذن الله، لكننا سنبقى نسير على نفس مسيرة الوالد رحمه الله، وإن شاء الله مستمرون معا".

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