عرض النائب سمير الجسر مع وفد من مدراء المدارس الرسمية في منطقة الميناء للواقع التربوي في المدينة، والاشكاليات التي تواجه الادارات لناحية عدم ملائمة المباني المدرسية الحالية للتعليم، وضيق مساحة اغلب المدارس التي تكتظ بعدد المتعلمين ما يؤثر سلبا في العملية التربوية في شكل عام.



كما ونقل الوفد إلى الجسر "اشكالية عدم دفع وزارة المال مستحقات المدارس من الصندوق المدرسي للعام الدراسي الحالي و40 في المئة من مستحقات العام الدراسي السابق، لان نقص الاموال يعيق الانفاق على المصاريف المتوجبة لحسن الادارة".



ووعد الجسر من جهته بـ "متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، وبخاصة وزارة المال في ما خص المستحقات المالية للمدارس".