A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال منعت كييف دخول الرجال الروس ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما فيما يتصاعد التوتر بين الدولتين في أعقاب احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية الاسبوع الماضي.



تأتي الخطوة بعد أن فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع قانون الطوارئ في المناطق الحدودية ردا على احتجاز السفن و24 بحارة أوكرانيين قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مسؤول في جهاز حدود بيلاروسيا قوله إن 144 روسيا حاولوا دخول أوكرانيا عبر بيلاروسيا - بعد منع الرحلات المباشرة حاليا - أبعدوا إلى بيلاروسيا.



وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تم بثه مباشرة قال قائد جهاز حرس الحدود بترو تسيهياكال "اعتبارا من اليوم، وفي مرحلة أولى، يمنع دخول مواطني الاتحاد الروسي الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما".



وأعلن بوروشنكو فرض قيود تحد من سفر الروس باستثناء "الحالات الإنسانية".



ونددت موسكو بالقرار لكنها قالت إنها لن تفرض قيودا مشابهة على الأوكرانيين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أمام الصحافيين "إذا حاول أحد شرح ما يجري في كييف فإنه سيؤدي الى نوع من الجنون".



ووصفت القرار بأنه جزء من "التوجه غير المدروس والجامح" للقيادة الاوكرانية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر