A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب في بيان، أن "السلطة السياسية أثبتت مرة جديدة فشلها في ادارة شؤون اللبنانيين والملفات التي تطالهم في حياتهم اليومية ولقمة عيشهم، بعدما تعاطت بخفة غير مسبوقة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، لافتا الى أن "هذه السلطة التي فشلت في تقدير كلفة السلسلة وايجاد الطرق الصحيحة لتمويلها وادارة تداعياتها على الاقتصاد اللبناني، ها هي اليوم تحاول التنصل من مسؤوليتها عبر وضع اللبنانيين مرة جديدة في مواجهة بعضهم البعض، موظفين وأرباب عمل، اساتذة وأهالي ومؤسسات تربوية".



وإذ أكد المجلس أنه "لا يمكن حماية سلسلة الرتب والرواتب الا إذا رافقتها مجموعة من الإصلاحات واهمها وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإدارته ومؤسساته ومجالسه واسلاكه كافة، تبين أعدادهم، وانتاجيتهم، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.



وحذر "السلطة السياسية من تحميل موظفي القطاع العام تبعات فشلها في ادارة هذا الملف او المس بالسلسلة لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، داعيا "المعنيين الى الشروع بالخطوات الاصلاحية المطلوبة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في لبنان". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر