استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" عائلة الطفل بلال حمد، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير. وشكرت العائلة الرئيس الحريري بالمناسبة على تكفله بإجراء عملية زرع نقي العظم للطفل حمد في مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت.



كما استقبل الرئيس الحريري عائلة الشهيد محمد رشيد حرب في حضور اللواء خير والمختار عبد الهادي كمال العبيدي، الذي أوضح على الأثر أن "الشاب حرب توفي في سلوفينيا بظروف غامضة، وقد تكفل الرئيس الحريري، عبر اللواء خير، بنقل جثته إلى بيروت ودفنه بالقرب من أهله، بدلا من حرق الجثة، على ما هي العادة في سلوفينيا، خاصة وأن عائلته ليست لديها القدرة المادية للقيام بذلك. وقد أصرت العائلة على شكر الرئيس الحريري على هذه الخدمة الجليلة".



الرئيس الحريري يستقبل الطفل العكّاري بلال حمد بصحبة عائلته، والذي يعاني من إصابة بفيروس خطير اسمه "المتكاثر في الغدد اللمفاوية، الابشتاين بار EBV lympho proliferative Disease Epstein–Barr" pic.twitter.com/lRQryAXYJZ — Blue Force (@futuremovement) November 30, 2018



