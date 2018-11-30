الاحد في ٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:53 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بالصور.. الحريري استقبل الطفل العكاري بلال حمد وعائلة الشهيد حرب
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" عائلة الطفل بلال حمد، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير. وشكرت العائلة الرئيس الحريري بالمناسبة على تكفله بإجراء عملية زرع نقي العظم للطفل حمد في مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت.

كما استقبل الرئيس الحريري عائلة الشهيد محمد رشيد حرب في حضور اللواء خير والمختار عبد الهادي كمال العبيدي، الذي أوضح على الأثر أن "الشاب حرب توفي في سلوفينيا بظروف غامضة، وقد تكفل الرئيس الحريري، عبر اللواء خير، بنقل جثته إلى بيروت ودفنه بالقرب من أهله، بدلا من حرق الجثة، على ما هي العادة في سلوفينيا، خاصة وأن عائلته ليست لديها القدرة المادية للقيام بذلك. وقد أصرت العائلة على شكر الرئيس الحريري على هذه الخدمة الجليلة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ كانون الاول ٢٠١٨ - مصادر الحريري تنفي مزاعم وهاب »
١ كانون الاول ٢٠١٨ - التطورات السياسية بين الحريري وجنبلاط في بيت الوسط »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري عرض الوضع الحكومي مع باسيل »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري: العقد تتم معاجتها.. وموقفي واضح »
٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري يوعز بمتابعة موضوع مبنى الخصوصية الأمنية في »
٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري عرض مع أبو فاعور آخر التطورات السياسية »
٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري: أنا باق على موقفي.. والصراخ السياسي لا يوصل »
٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الحريري اطلع من "الأكاديمية اللبنانية للعلوم" على فكرة »