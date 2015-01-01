أعلنت ايران أنه يجب منح الاتحاد الأوروبي وقتا أكثر لوضع آلية تجارية للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لكنها حذّرت من انها لا تستطيع الانتظار "الى ما لا نهاية".





وتعمل بروكسل على انشاء نظام لدفع الأموال لمواصلة التبادل التجاري بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي، وفرضها حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.





وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي لوكالة إرنا الرسمية: "جهود أوروبا متواصلة لايجاد آليات مالية رغم الضغوط الأميركية".





واضاف: "الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن اي حل تطبيقي للتداول مع ايران لكن بما اننا على علم بمسار الجهود الأوروبية نعتقد بأنه ينبغي إعطاء الأوروبيين المزيد من الفرص، ومع هذا لن تستمر هذه المهلة الي ما لا نهاية بالتأكيد".