A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستنكر جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت بأشد العبارات بهتان الاساءات وزيف الافتراءات التي يسوقها بعض الموتورين والادعياء وصغار النفوس بحق شهيد الوطن دولة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله واسكنه فسيح جنانه وكذلك الكلام التحريضي والفتنوي الذي يتعرض له رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الحريري والذي خرج عن كل الاعراف والقيم الاخلاقية ضمن حملة ممنهجة ومنسقة للنيل من مقام رئاسة مجلس الوزراء والمس بصلاحياتها الواضحة بالدستور .



ونذكر ان دستور الطائف الذي توافقت عليه كافة القوى السياسية قد انهى الحرب الاهلية واسس لعقد اجتماعي بين اللبنانيين . ونؤكد أن اي مغامرة للتخلي عن هذا الاتفاق من شأنها ان تدخل لبنان في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وتؤسس لحرب أهلية لا تزال آثارها ماثلة في اذهان اللبنانيين وتزج الوطن مرة اخرى في أتون النزاعات الإقليمية والدولية .



كما تؤكد جمعية متخرجي المقاصد مرة اخرى دعمها المطلق والكامل لدولة الرئيس سعد الحريري والوقوف الى جانبه لما يقوم به من جهود جبارة لإنجاز تشكيل الحكومة العتيدة وذلك بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية .



و تحث الجمعية كافة القوى السياسية لملاقاته و تسهيل مهمة التشكيل بأسرع وقت وعدم وضع العراقيل المصطنعة تفاديا لكارثة اقتصادية واجتماعية تؤدي الى انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع لا سمح الله. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر