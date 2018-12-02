أكدت مصلحة المعلّمين في حزب القوّات اللبنانيّة أنه 'إيمانًا منها بدور الأستاذ التربويّ في تعزيز الروح الوطنيّة والمواطنة، والمضيّ بلغة الحوار على الأصعدة كافةً، إجتمعت المصلحة مع المكاتب التربويّة في الأحزاب الآتية: التيّار الوطنيّ الحرّ، الكتائب اللبنانيّة، تيّار المستقبل، الجماعة الإسلاميّة، إضافةً إلى مؤسّسات الغد الأفضل، وجمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة”.



وأضافت في بيان: 'بناءً على الاجتماع، تمّ الإتّفاق على تحالف القوّات اللبنانيّة والوطنيّ الحر،ّ والكتائب اللبنانيّة، والمستقبل، والجماعة الإسلاميّة، إضافةً إلى جمعيات المقاصد الخيريّة الإسلاميّة، في انتخابات فرع بيروت، وترشيح الرفيقين أوغيت عبس ودياب الفرزلي”.



وتابعت: 'بعد لقاءات تشاوريّة عدّة، خلصت إلى تحالف القوّات اللبنانيّة مع التيّار الوطنيّ الحرّ في انتخابات فرع جبل لبنان، حيث تمّ ترشيح الرفاق طانيوس أديب، ماريّا بدادوني، وملفينا سلّوم”.





وقالت: 'مع الإشارة إلى فوز كلّ من لائحتي فرع الشمال كاملةً بالتزكية، وضمّت الرفيقين ماري كريستيان لُظُمْ وفادي الحلبي، كما فرع البقاع، حيث تمّ التحالف مع تيّار الوطنيّ الحرّ، وتيّار المستقبل ومؤسّسات الغد الأفضل، وضمّت اللائحة الرفاق ربيع فرنجي، جورجيت أبو جنب وبول نصرالله”.



وأشارت الى انه 'على أساسه، تدعو مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة الأساتذة الرفاق إلى المشاركة في انتخابات فرعي جبل لبنان وبيروت، يوم الأحد 2/12/2018″، مشدّدةً على التصويت للوائح كاملةً، حفاظًا على المصداقيّة ولِما فيه مصلحة الأستاذ.