الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار العريضي من عين التينة: آن الأوان للذهاب نحو تشكيل حكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي وعرض معه للاوضاع العامة والوضع الحكومي.



وقال العريضي بعد اللقاء: "ما يجري في المحيط وفي البلد ، وما وصل الى البلد من رسائل واضحة معلنة قوية كان ابرزها ما قيل على لسان وزير خارجية الفاتيكان الذي قرع جرس الكنيسة السياسي الأهم بما يحمل من اسرار وخفايا ومعلومات وقراءات، فدق ناقوس الخطر امام اللبنانيين. وما نراه هنا في المحيط اذا احتكمنا الى العقل والواقعية لأدركنا المخاطر المحدقة بالبلد ومسؤولية اهل البلد عن معرفة كيفية مواجهتها".



اضاف: "اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة ينبغي فيها ان نرسم خطا فاصلا بين الكثير مما فعلناه في المرحلة السابقة وبين ما نحن مقبلون عليه ومضطرون للاقلاع عن كل الممارسات السابقة التي اوصلت البلد الى ما نحن عليه. بحكم الوضع المالي الخطير المحدق بنا جميعا ، والذي لا يميز بين فريق وآخر ومذهب وآخر ومنطقة واخرى، آن الاوان للاقلاع عن الاكتتاب بسندات الفشل والاكتتاب ولو مرة واحدة في سند العمل الجماعي اللبناني الذي سيشكل سندا للبنانيين للخروج من مآزقهم، وان نذهب الى تشكيل حكومة لن يكون متوقعا الشيء الكثير منها لكن ان نبدأ مرحلة جديدة لانقاذ البلد . النقطة الثانية الاقلاع عن التهور والولدنة والارتجال في اتخاذ القرارات ثم التفكير بنوع من الارتجال بالعودة عنها في اطار الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان لنا موقف واضح من كل ما جرى في الفترة السابقة اثناء مناقشة السلسلة واليوم فان الذهاب الى بعض الخيارات قد يؤدي الى فوضى في البلد وهي اخطر من الحرب. بامكاننا ان نذهب الى خيارات اخرى اذا احسنا الادارة وتصرفنا بعقلانية وحكمة. ولدينا الكثير من الامور يمكن من خلالها ان نعالج المشكلة لا سيما ما كنا نطرحه دائما من اصلاحات ووقف هدر وفساد ورشاوى".



وفي سؤال عن جديد المساعي الحكومية، أجاب: "الامور لا تزال في مكانها وهي كما هي معلنة من قبل كل الاطراف لا تزال في مكانها مع الاسف، وآمل ان يستمع الجميع الى ما قاله وليد بك اكثر من مرة في ما يخص الذهاب الى تسوية باتفاق ما، طبعا آخذين بعين الاعتبار ايضا ما جرى على مستوى الارض في الايام الاخيرة والانحطاط والانحدار في مستوى الخطاب السياسي الذي يؤدي الى اشعال الفتن وتعميم الفتن هنا وهناك ، وآخرها ما حصل في الساعات الاخيرة لاسيما ليل امس على مستوى الجبل، وكان كلام وليد بك واضحا في هذا المعنى. اذا كان انحياز وليد جنبلاط بالعقل والحكمة والمنطق والحزب التقدمي الاشتراكي وبما يمثل هذا الموقع، اذا كان هذا الانحياز خلال كل السنوات السابقة الى منطق الدولة والاحتكام الى مرجعية الدولة في معالجة كل الامور، والدولة مشكورة قال وليد بك اليوم تحديدا على مستوى الجيش اللبناني والمؤسسات المساعدة في هذا المجال، فهذا يعبر عن حكمة وقوة وشجاعة ولا يعبر عن ضعف. لا تزال المختارة هي المختارة ولا تزال كلمة المختارة هي الكلمة المختارة في اصعب الظروف التي عندما يقولها وليد جنبلاط لكل حادث حديث".



سفير كازخستان



واستقبل بري سفير كازخستان في لبنان بالتباي عموروف، وعرض معه العلاقات الثنائية.



وفد سوداني



كما استقبل بعد الظهر وفد رؤساء واعضاء مجالس الولايات السودانية المشاركين في ورشة التدريب البرلماني التي يجريها المركز العربي للتدريب البرلماني في مجلس النواب في بيروت.



كنعان



وكان استقبل رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وعرض معه عمل اللجنة والشأن الاقتصادي والمالي .



ابي نصر وصالح



واستقبل ايضا النائبين السابقين نعمة الله ابي نصر، وعبد المجيد صالح.



برقيات



من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقية شكر من الرئيس العراقي ابراهيم صالح ردا على تهنئته بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق . وتلقى برقية شكر ايضا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



كما تلقى برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من كل من: رئيسة الجمعية الوطنية في كوبا استيبان لاسو هيرنانديز ، ورئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قصير. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر