استبعدت القوات الجوية الألمانية وجود سبب جنائي وراء خلل تسبب بهبوط مفاجئ للطائرة التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



وذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر أمنية، أن المحققين يبحثون عن سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل، رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.



وكانت ميركل في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه 340 للهبوط في مطار كولونيا بون في وقت متأخر أمس الخميس.



وقالت مجلة "دير شبيغل" إن نظام الاتصالات في الطائرة تعطل تماما، ما أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الاصطناعي على متن الطائرة.



في غضون ذلك، أقلعت اليوم الجمعة طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" تقل ميركل من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس، حيث ستنضم المستشارة الألمانية إلى قمة مجموعة العشرين.



