زار امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار رئيس اللقاء الديمقراطي حسام حرب بيت الكتائب المركزي والتقى رئيس لجنة العلاقات السياسية في حزب الكتائب الدكتور فؤاد ابو ناضر والامين العام نازار نجاريان وجرى خلال اللقاء بحث في العلاقة الثنائية بين الطرفين وسبل تعزيزها واستمرار التواصل والحوار في مختلف القضايا.



كما شدد الطرفان على اهمية حماية مصالحة الجبل بشكل دائم والقيام بكل الخطوات التي تكرس هذا الامر.



وتطرق المجتمعون للاوضاع الراهنة سياسيا واقتصاديا وشددا على اتخاذ اجراءات اقتصادية تقشفية ووقف الانفاق السياسي والغير المجدي للتخفيف من المخاطر.



كما تم التاكيد على ضرورة اقامة مشاريع تنموية في المناطق بما يساهم في مساعدة ابنائها وتثبيتهم في أرضهم.



وسلّم الوفد نسخة عن الاجراءات الاقتصادية التي اقترحها الحزب التقدمي الاشتراكي لنقلها الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي كان له وقفة مع وفد 'التقدمي” عقب الاجتماع.