الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أحمد الحريري مكرما في عكار: لاستراتيجيات وخطط تخلق فرص عمل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد الامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على أن "عكار التي أحبت الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، وأحبت الرئيس سعد الحريري، هي المنطقة التي نستمد قوتنا منها في مجابهة العواصف التي تعبر منطقتنا وبلدنا. ومنها نتعلم ايضا القيم الحقيقية، قيم النبل والاخلاق العالية، قيم مكنت عكار التي هي على شمال شمال هذا البلد ان تكون في قلب هذا البلد وحامية لقلب لبنان ولولا عكار لسقط لبنان".

وقال الحريري خلال مأدبة فطور أقامها على شرفه رئيس "استشاريين بلا حدود" عضو "الحراك المدني العكاري" المهندس زكريا الزعبي في دارته ببلدة مشحة: "يدنا بيد كل الفاعلين في هذه المنطقة العزيزة، مجتمعا مدنيا وبلديات ومخاتير، فنحن عائلة واحدة في عكار، وهذه العائلة ان لم تتفق على اولويات لن يكون بإمكانها متابعة الطريق".

وشدد على "اهمية وواجب تنظيم الاولويات"، وقال: "الخدمات الفردية اليومية ضرورية وسنحافظ عليها، لكنها لا تنتج تنمية. علينا من أجل انتاج تنمية أن نضع استراتيجيات وخططا لمشاريع تخلق فرص عمل تخدم عكار، وتضعها على الخارطة السياحية والزراعية والصناعية وفي اي قطاع من القطاعات الانتاجية التي تساهم في تثبيت اهلنا بأرضهم".

وتابع: "الرئيس الحريري قد تلمس لمس اليد هذه الاحتياجات، وهذا الاحساس سيترجم بمشاريع في المناطق الاكثر حرمانا ومنها عكار والشمال عموما".

الزعبي

من جهته، شدد الزعبي على المطالب الانمائية لعكار لا سيما "تلك التي يتابعها الحراك المدني العكاري وفي مقدمتها الشاطىء العكاري والمطار ونهر اسطوان"، مطالبا بأن "تشمل الخلوة المرتقبة لنواب المستقبل في عكار كل فاعليات المجتمع المدني للاطلاع على الواقع الانمائي بحقيقته الكاملة".

وفي الختام سلم الزعبي مع اعضاء "الحراك المدني العكاري" الى الحريري ملفا عن دراسة الشاطىء العكاري التي يتابعها الحراك مع الرئيس سعد الحريري ومنسق تيار "المستقبل" في عكار خالد طه وعضو المكتب السياسي الدكتور سامر حدارة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر