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«عطل إلكتروني» وراء هبوط طائرة ميركل اضطرارياً
 
 
 
 
 
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٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
قال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم (الجمعة) إن عطلاً إلكترونياً تسبب في هبوط اضطراري للطائرة التي كانت تقلّ المستشارة أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وذكر المتحدث أن «صندوق التوزيع (الإلكتروني) هو السبب».

وأقلعت صباح اليوم، طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية «ايبيريا» وتقلّ ميركل من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس، حيث ستنضم المستشارة الألمانية ببعض التأخير إلى قمة مجموعة العشرين.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة أقلعت عند الساعة 08:22 (09:22 ت.غ).

وكانت القوات الجوية الألمانية استبعدت في وقت سابق وجود سبب جنائي وراء تعطل الطائرة وهي من طراز «إيرباص إيه 340» التي هبطت بشكل اضطراري في كولونيا.

وقالت مجلة «دير شبيغل» إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطَّل بالكامل، الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعي على متن الطائرة.

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية أن الطائرة لم يتسرَّب منها وقود قبل الهبوط في كولونيا على النقيض مما أُعلِن سابقاً.
ووصفت ميركل الواقعة بأنها «عطل خطير».
المصدر : الشرق الأوسط
 
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