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ميركل تغيب عن افتتاح قمة مجموعة العشرين
 
 
 
 
 
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٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
تغيب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، بعد هبوط اضطراري لطائرتها في كولونيا غرب ألمانيا مساء امس، بحسب ما قالت متحدثة باسم المستشارة "لوكالة فرانس برس".

وأوضحت المتحدثة "لن نكمل اليوم الرحلة إلى بوينوس آيرس، وذلك إثر مشكلة فنية اضطرت الطائرة الحكومية التي استقلتها ميركل إلى الهبوط في كولونيا".

والطائرة التي تعرضت للمشكلة الفنية من طراز إيرباص إيه 340-300. ولدى هبوطها على المدرج، كانت في انتظارها سيارات إطفاء بحسب وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه".

وأوضحت الوكالة أن "قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20,30 (19,30 ت غ) ركابها بأنه سيضطر إلى الهبوط اضطراريا في كولونيا لأن مشكلة فنية أدت إلى توقف العديد من الأنظمة الكهربائية".
 
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