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ماكرون يعلن أنه سيلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة الـ20
 
 
 
 
 
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٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الخميس، أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان على هامش #قمة_العشرين بالأرجنتين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصل، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.
المصدر : العربية
 
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