أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الخميس، أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان على هامش #قمة_العشرين بالأرجنتين.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصل، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.