ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس لقاءه الذي كان مقرراً على هامش قمة مجموعة العشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، متعللا بمصادرة روسيا لسفن أوكرانية.



وقبل مغادرته إلى لأرجنتين، كان #ترمب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض: "على الأرجح سألتقي بالرئيس بوتين. لم نلغ ذلك الموعد. فكرت في الأمر ولكنني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جدا لعقد اللقاء".



