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ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة الـ20 بسبب أوكرانيا
 
 
 
 
 
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٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس لقاءه الذي كان مقرراً على هامش قمة مجموعة العشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، متعللا بمصادرة روسيا لسفن أوكرانية.

وقبل مغادرته إلى لأرجنتين، كان #ترمب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض: "على الأرجح سألتقي بالرئيس بوتين. لم نلغ ذلك الموعد. فكرت في الأمر ولكنني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جدا لعقد اللقاء".
 
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