قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم، ان محاميه السابق مايكل كوهين "شخص ضعيف" وأنه كذب للحصول على حكم مخفف" بعد اعترافه بأنه ضلل الكونغرس في شأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية.



وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "إنه شخص ضعيف. وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفف. ولذلك فهو يكذب في شأن مشروع الجميع يعرف بأمره".