أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو في تغريدة على تويتر إن أوكرانيا ستفرض قيودا على المواطنين الروس في أوكرانيا، ولم يوضح مكتبه بعد طبيعة هذه القيود.



وفي وقت سابق اتهم بوروشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرغبة في ضم أوكرانيا إلى بلاده ودعا حلف شمال الأطلسي لنشر سفن حربية في بحر يقتسمه البلدان.