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الكرملين :اللقاء بين بوتين وترامب سيعقد على هامش قمة العشرين كما هو مقرر
 
 
 
 
 
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٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أعلن الكرملين اليوم أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب سيعقد خلال قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس كما هو مقرر.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية :”لقد أكدت واشنطن اللقاء”.
المصدر : future tv
 
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