الجمعة في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:10 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
غوتيريس يؤكد قرب إطلاق محادثات سلام اليمن بالسويد
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن العمل جار لتهيئة الظروف لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد، مشيراً إلى أن اليمن يمر بمرحلة حرجة للغاية.

فيبدو أن الجهود الأممية لعقد جولة محادثات السويد تسير على قدم وساق، لتهيئة الظروف المواتية لبدء محادثات سلام في ستوكهولم مطلع الشهر المقبل، وإن لم تتضح بعد تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة.

غوتيرس قال: 'نحن في لحظة خطيرة للغاية فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن هناك فرصة لنكون قادرين على بدء مفاوضات فعالة في السويد في أوائل ديسمبر”.

غوتيريس أكد أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، يقوم بجولة مكوكية في محاولة منه لتقريب وجهات النظر المختلفة، وسد الفجوات التي قد تتسرب منها أي عراقيل أو معوقات تمنع انعقاد جولة المباحثات.

وفي هذا الإطار، تأتي زيارة غريفثس إلى العاصمة الأردنية بعد لقاء الحكومة الشرعية في الرياض، ومن قبلها كان قد التقى بالحوثيين في صنعاء.

المبعوث الأممي يعقد في عمان اجتماعات مع أحزاب يمنية في مسعى منه لانتزاع تأييد غالبية الأطراف لمفاوضات السويد.

المباحثات اليمنية المرتقبة دفعت بالولايات المتحدة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتأجيل مشروع القرار البريطاني الذي يدعو إلى هدنة في اليمن، باعتبار أنه سيكون من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج محادثات ستوكهولم والتي قد تشكل حال انعقادها منعطفاً مهماً في الأزمة اليمنية، أو على الأقل هكذا يأمل الشعب اليمني والمجتمع الدولي.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - رئيس الأرجنتين بقمة الـ20: نريد تجاوز الخلافات بالحوار »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - أوكرانيا تمنع دخول رجال روس الى أراضيها »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - شاهد.. ألمانيا تكشف حقيقة الخلل الذي أصاب طائرة ميركل »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - «عطل إلكتروني» وراء هبوط طائرة ميركل اضطرارياً »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - الكرملين "يأسف" لقرار ترامب إلغاء اللقاء مع بوتين »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 'فرق اغتيالات” لإسكات منتقدي طهران! »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - وقفة مع عملاء إيران »
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ميركل تغيب عن افتتاح قمة مجموعة العشرين »