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إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا
 
 
 
 
 
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٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
أعلنت فرق الإنقاذ الإسبانية أنها انتشلت من البحر المتوسط 564 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وعثرت على جثث 3 آخرين.

وكان المهاجرون على متن 12 زورقا تولى الحرس المدني مهمة إنقاذ ركاب اثنين منها.

ونقل المهاجرون إلى مرافىء ملقة وألميرية وموتريل في الأندلس، حسبما ذكرت إدارة عمليات الإنقاذ البحري الإسبانية على موقع تويتر.

وأضاف المصدر نفسه "تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص في البحر".

ومنذ الربيع أصبحت إسبانيا بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين السريين عبر البحر إلى أوروبا، وتقدمت في ذلك على اليونان وإيطاليا.

ومن الأول من كانون الثاني/ يناير إلى 24 تشرين الثاني / نوفمبر من هذه السنة، وصل إلى إسبانيا بحرا 51 ألفا و984 مهاجرا، ولفي 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم.

ويمثل هذا العدد نصف مجموع الواصلين إلى أوروبا بحرا للفترة نفسها، ويبلغ عددهم 106 آلاف شخص، حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر : skynews'
 
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